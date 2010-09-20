Партія Регіонів піде на вибори без портретів Януковича

Партія регіонів не використовуватиме портрети президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах, заявив глава адміністрації президента Сергій ЛЬОВОЧКІН журналістам, передає УНІАН.

“Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ не є суб’єктом місцевих виборів”, тому його ім’я та зображення “не слід використовувати в агітації “за” чи “проти”, сказав ЛЬОВОЧКІН.

Тобто, уточнив він, зображення ЯНУКОВИЧА не використовуватиметься на білбордах та в рекламних роликах.

Як сказав чиновник, ЯНУКОВИЧ докладе всіх зусиль, щоб цей підхід був реалізований. Зокрема, на цьому Президент наголосить на зустрічі 20 вересня з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, який очолює Партію регіонів.