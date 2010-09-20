Партія Регіонів піде на вибори без портретів Януковича
17:25, 20 вересня 2010Крым
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А по Криму не схоже...
Партія регіонів не використовуватиме портрети президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах, заявив глава адміністрації президента Сергій ЛЬОВОЧКІН журналістам, передає УНІАН.
“Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ не є суб’єктом місцевих виборів”, тому його ім’я та зображення “не слід використовувати в агітації “за” чи “проти”, сказав ЛЬОВОЧКІН.
Тобто, уточнив він, зображення ЯНУКОВИЧА не використовуватиметься на білбордах та в рекламних роликах.
Як сказав чиновник, ЯНУКОВИЧ докладе всіх зусиль, щоб цей підхід був реалізований. Зокрема, на цьому Президент наголосить на зустрічі 20 вересня з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, який очолює Партію регіонів.
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