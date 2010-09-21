Експерти прогнозують явку на місцевих виборах на рівні 50%
20:00, 21 вересня 2010Крым
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Буде нижчою, ніж на президентських
Експерти прогнозують, що явка виборців під час голосування на виборах до органів місцевого самоврядування 31 жовтня очікується на рівні 50%.
Як передає УНІАН, про це заявили на прес-конференції директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ та соціолог, засновник компанії Research&Brandig Group Євген КОПАТЬКО.
Експерти вважають, що на місцевих виборах явка виборців буде нижчою, ніж на останніх парламентських та президентських виборах. Зокрема, на думку КОПАТЬКА, явка становитиме 50-52%.
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