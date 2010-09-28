Кримський прем'єр очолив список ПР на виборах до парламенту Криму

Голова Ради міністрів Криму, лідер кримської організації Партії регіонів Василь ДЖАРТИ очолив список кандидатів від ПР на виборах депутатів Верховної ради Криму. Таке рішення у вівторок ухвалили 547 делегатів кримської конференції партії.

«Регіонали» включили до списку 100 кандидатів у депутати парламенту автономії в багатомандатному виборчому окрузі.

У першу п`ятірку, крім ДЖАРТИ, увійшли кримський спікер Володимир КОНСТАНТИНОВ, директор заводу шампанських вин «Новий світ» Яніна ПАВЛЕНКО, керівник «Кримтеплиці» Олександр ВАСИЛЬЄВ і голова правління заводу «Фіолент» Олександр БАТАЛІН.

До списку, зокрема, включений екс-зять Леоніда КУЧМИ Ігор ФРАНЧУК (№31).

Партія регіонів також має намір висувати кандидатів у депутати парламенту автономії за мажоритарними округами.

Кримські «регіонали» братимуть участь у виборах з виборчою платформою «Зробимо Крим перлиною України!».

«Наша перемога має бути переконливою і беззаперечною», - сказав ДЖАРТИ.

У кримському парламенті 100 депутатів.