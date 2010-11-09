Українці збільшать витрати на новорічні свята

Українці мають намір збільшити витрати на новорічні свята на 19% - з 2,5 тис. грн. у 2009 році до 2,970 грн., такі результати дослідження компанії «Делойт» озвучив журналістам партнер «Делойт» Григорій ПАВЛОЦЬКИЙ.

За його словами, очікується, що витрати європейців на новорічні свята знизяться в середньому на 2,5%. При цьому збільшувати витрати на свята мають намір жителі України і Росії (на 7,3%). Проте загальна сума запланованих витрат на свята (280 євро) залишається меншою, порівняно з європейськими країнами: у Великобританії 750 євро, Ірландії – 1020 євро, Греції – 410 євро, Польщі – 445 євро, Росії – 385 євро.

Згідно з дослідженням, із загальної суми близько половини (1590 грн.) українці мають намір витратити на подарунки, новорічний стіл обійдеться в середньому в 955 грн., розваги – 424 грн.

При цьому витрати на подарунки зростуть на 30%, порівняно з 2009 роком, на новорічний стіл – на 9%, на розваги – на 5%.

Експерти компанії пов`язують плановане збільшення витрат на новорічні свята із зростанням доходів населення (так відповіли 55% опитаних), бажанням насолоджуватися життям і не думати про кризу (42% опитаних) і появою на ринку новинок (26%), а також інфляцією.

Серед найбільш очікуваних українцями подарунків на свята – подорожі (53%), гроші (52%), електроніка для дому (51%). При цьому в європейських країнах перші позиції утримують подарункові сертифікати, книжки, гроші, одяг і взуття.

Проте дарувати українці, як і європейці, планують косметику і парфумерію (55%). У трійці планованих подарунків також шоколадні цукерки (46%) і ювелірні вироби/годинники (42%).

Дослідження показало, що більшість опитаних планують визначитися з подарунками за допомогою Інтернету і соціальних мереж, а здійснити покупку – в магазинах.

При цьому основна маса українців планує купувати корисні і недорогі подарунки, купувати продукти і подарунки на розпродажах, а також робити колективні подарунки.

Під час дослідження планів українських і європейських споживачів щодо покупок у сезон новорічних і різдвяних свят 2010-2011 р. було опитано 20 655 представників 19 країн Західної і Східної Європи.

Опитування проводилося протягом двох останніх тижнів вересня методом інтернет-анкетування. У дослідженні від України взяли участь понад 700 чоловік віком від 18 до 65 років. 80% респондентів – жителі Харкова (23%), Києва (20%), Львова (8%), Одеси (8%), Миколаєва (7%), Дніпропетровська (6%), Донецька (4%) і Сум (4%).