Як у фільмі жахів: морпіхи показали, на що окупанти перетворили Мирноград

До російського вторгнення у місті проживало майже 56 тисяч людей. Зараз лишилося не більше 2 тисяч.

За роки повномасштабного вторгнення Росія перетворила місто Мирноград на Донеччині у суцільні руїни.

Як можна побачити на відео, яке оприлюднив 503-й окремий батальйон морської піхоти ВМС ЗСУ, "краєвиди" з цього населеного пункту нагадують фільм жахів.

"Мирноград з висоти пташиного польоту. В місті - жодної вцілілої будівлі", - констатували в батальйоні.

Місто буквально перетворено на руїни, що димляться. На кадрах, які, очевидно, знято з безпілотника, – висотки без вікон, дахів. Житлові будинки, в яких нещодавно мешкали мирні люди, сьогодні розвалені. Багато будівель росіяни буквально зрівняли із землею.

До повномасштабного вторгнення РФ у Мирнограді проживало близько 56 тис. людей. За даними з відкритих джерел, станом на початок жовтня у місті залишалося до 2 тис. людей.

Що відбувається в Мирнограді

Нагадаємо, український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики. Також під загрозою вся Мирноградська агломерація, де перебувають позиції бійців СОУ.

Водночас, за даними проєкту, Покровськ не перебуває в оточенні. За даними аналітиків, триває інфільтрація російських загарбників в Покровськ, де здійснюється як їх фіксація практично в усіх точках міста, так і їх знищення. Росіяни "активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, та є великою перешкодою для просувань ЗСУ та прокладання в цілому будь-якої логістики". Водночас агресор намагається затягнути туди свої міномети, бо хочуть взяти логістику під щільніший вогонь.

Це підтвердив і офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук. За його словами, ситуація в агломерації Покровська та Мирнограда надскладна. Солдати ворога присутні в міській забудові, де вони облаштували опорні пункти. Однак, росіянам ще не вдалося взяти міста в оточення.

