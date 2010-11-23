Одна людина загинула і 2 поранені через вибух боєприпасу в Криму

Одна людина загинула і двоє у важкому стані доставлені до реанімації через вибух снаряда часів Великої Вітчизняної війни при спробі розібрати його в понеділок у Феодосії в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Попередня причина вибуху - розбирання вибухонебезпечного предмету електроріжучим інструментом», - йдеться в прес-релізі.

В результаті події загинув 25-річний чоловік, травми отримали 22-річний і 18-річний хлопці, зруйновано приватну одноповерхову споруду.

Правоохоронці проводять розслідування.