Одна людина загинула і 2 поранені через вибух боєприпасу в Криму

10:36, 23 листопада 2010
Крым
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Правоохоронці проводять розслідування

Одна людина загинула і двоє у важкому стані доставлені до реанімації через вибух снаряда часів Великої Вітчизняної війни при спробі розібрати його в понеділок у Феодосії в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

«Попередня причина вибуху - розбирання вибухонебезпечного предмету електроріжучим інструментом», - йдеться в прес-релізі. 

В результаті події загинув 25-річний чоловік, травми отримали 22-річний і 18-річний хлопці, зруйновано приватну одноповерхову споруду. 

Правоохоронці проводять розслідування.

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