Камбоджійський суховантаж з 15 моряками сів на мілину в Чорному морі

Суховантаж «Ібрагім-Якім» з п`ятнадцятьма членами екіпажу - громадянами Сирії та Індії, який йшов під прапором Камбоджі з вантажем металу з українського міста Миколаїв до Туреччини, сів на мілину в Чорному морі біля мису Тарханкут в Криму в п`ятницю ввечері через негоду.

Дванадцять сирійців і троє індійців, залишивши судно на плоту, подали світлові та димові сигнали і були доставлені на берег кримськими співробітниками МНС в суботу вранці, повідомила прес-служба відомства.

Аварійно-рятувальні роботи ускладнювали шторм 4-5 балів, темний час доби і складний рельєф морського дна.

Допомога медиків морякам не знадобилася.

Іноземці знаходяться в пансіонаті.

Буксир компанії «Чорноморнафтогаз» після поліпшення погодних умов планує зняти суховантаж з мілини.