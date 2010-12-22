"Пральня" відмила 25 млн. грн.

Співробітники податкової міліції та прокуратури Севастополя ліквідували конвертаційний центр, через який за 9 місяців цього року було проведено більш як 25 млн. грн., повідомила прес-служба податкової міста.

"Конверт" був організований з метою ухилення від сплати податків сімферопольською фірмою, що спеціалізувалася на реєстрації підприємств різних форм власності.

Її співробітники використовували існуючі підприємства, які впродовж довгого часу працювали в реальному секторі економіки, але нещодавно призупинили діяльність. Їх колишні власники на прохання сімферопольської фірми погодилися переоформити засновницькі документи на інших людей, як пізніше виявилось, підставних осіб. Чотири севастопольських і одне черкаське підприємства незабаром стали використовуватися для переведення безготівкових грошей в готівку через свої банківські рахунки.

Податкова провела обшуки, допити підозрюваних, арешти рахунків у банках - виявлено документи і печатки фіктивних підприємств, що підтверджують причетність сімферопольців до протиправної діяльності.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею "фіктивне підприємництво".