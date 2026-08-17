Нацбанк послабив гривню до євро: офіційний курс валют на 18 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,71 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 18 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,81 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,73/44,76 грн/дол., а до євро - 51,86/51,87 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 17 серпня залишився на попередньому рівні і складав 45 гривень за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,46 гривні за долар. Пр цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 11 копійок і становив 52,05 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,41 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 15 копійок і складав 52,10 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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