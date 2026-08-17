Вартість морських перевезень у світі зросла до історичного рекорду, - FT

Експерти називають ситуацію найбільшим збоєм судноплавного ринку за всю історію спостережень.

Вартість перевезення товарів через численні морські канали за останній місяць різко зросла через війну та кліматичні зміни, що може спровокувати подорожчання товарів, пише Financial Times.

Одночасний вплив збройного конфлікту на Близькому Сході та низького рівня води через тривалу посуху в Європі й Латинській Америці підняв тарифи на ключових маршрутах, зокрема через Панамський канал, Рейн, Червоне та Чорне моря, до рекордних показників.

Генеральний директор бельгійської судноплавної компанії CMB Tech Александер Саверіс зазначив, що це "безпрецедентна ситуація". За його словами, заводам доведеться зупинити виробництво або шукати постачальників у "дорожчих регіонах світу".

Відео дня

За даними агентства з ціноутворення Argus, тариф на транспортування нафти з Перської затоки до Азії 10 серпня сягнув 15,22 дол. за барель через загрозу атак на танкери, пов'язані з Саудівською Аравією, під час проходження протоки Баб-ель-Мандеб. Це найвищий показник відтоді, як агентство почало проводити такі оцінки у 2005 році.

У Чорному морі фрахтові ставки для танкерів, що прямують до Середземного моря, цього тижня також досягли найвищого рівня щонайменше з 2005 року.

Водночас вартість слотів для проходу через Панамський канал зросла до рекордних значень через падіння рівня води внаслідок потужного явища Ель-Ніньйо та високий трафік, що також є побічним ефектом конфлікту на Близькому Сході.

Ціни на прохід через обидві системи шлюзів Панамського каналу, розраховані на судна різного розміру, на початку серпня сягнули рекордних 1,1 млн та 2,5 млн дол. відповідно, що є найвищим показником за весь час спостережень.

Посуха в Європі також спричинила небезпечне падіння рівня води в Рейні, річці, яка є критично важливою для важкої промисловості Німеччини. Фрахтові ставки для барж, що прямують угору Рейном до Кельна, Дуйсбурга, Франкфурта та Карлсруе, досягли найвищого рівня з 2012 року.

"Це, без сумніву, найбільший збій на ринку судноплавства за всю історію спостережень, який затьмарює навіть пандемію Covid-19 і санкції проти Росії", - зазначив керівник напряму ціноутворення на вантажні перевезення у Європі в компанії Argus Джон Оллетт.

Блокування морських шляхів - останні новини

16 серпня повідомлялося, що попри війну в Ірані й атаки на судна, нафтовидобувні країни Близького Сходу продовжують вивозити великі обсяги сирої нафти через Ормузьку протоку. Такий крок допомагає стримувати зростання цін.

10 серпня стало відомо, що Туреччина відновила транзит суден через свої протоки на шляху до Чорного моря після нез’ясованих затримок деяких суден на тлі підвищених ризиків для безпеки в цьому районі.

Вас також можуть зацікавити новини: