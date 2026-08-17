РФ будує 10 нових дронобаз: експерт сказав, коли Україна відчує наслідки

Зі створених баз не можна буде одночасно запускати до тисячі безпілотників, адже кожен із них має пройти певну процедуру підготовки, каже експерт.

Після завершення створення Росією десяти дронобаз Україна вже впродовж пів року може відчути зростання кількості запусків ворожих безпілотників. Про це в коментарі УНІАН сказав авіаційний експерт Богдан Долінце, коментуючи інформацію про створення в Росії десяти баз із нещодавно побудованими пусковими майданчиками.

"Після завершення створення таких баз Росії знадобиться щонайменше від трьох до шести місяців, щоб підготувати не лише інфраструктуру, а й екіпажі та льотний персонал, провести навчання. І лише після цього ми можемо побачити певне зростання кількості запусків дронів. Але навряд чи воно буде лавиноподібним, тобто в кілька разів перевищуватиме нинішні обсяги", - зазначив Долінце.

Він нагадав, що нині атака із застосуванням до 1000 безпілотників уже не виглядає чимось надзвичайним. За його словами, для підготовки такої масованої атаки Росії потрібно від п’яти до семи днів, а після завершення будівництва всіх десяти баз такі атаки зможуть відбуватися частіше.

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Долінце вважає, що Росія розуміє: з появою української балістики створюється загроза для існуючих дронобаз. Тому в разі втрати окремих із них потрібні альтернативні бази, які можна буде використовувати як запасні майданчики для підтримання інтенсивності атак.

Росія розширює мережу дронобаз для масованих атак

Експерт підкреслив, що побудова мережі дронопортів - це не нова технологія, адже відповідні аналоги РФ уже використовує для завдання масованих ударів по території України. За його словами, торік їхню кількість оцінювали у 5–6 одиниць, тому появу нових таких об’єктів він не вважає особливою підготовкою до якихось дій чи заходів проти країн НАТО.

"Але це точно означає, що Росія нарощує спроможності для масованого застосування дронів. Також це може бути певною підготовкою до розосередження та створення резервних майданчиків для запуску таких платформ, як "Шахед", "Герань-2", "Герань-5". Це також свідчить про те, що використання далекобійних ударних платформ сьогодні стає глибоко інтегрованою частиною загальної російської системи безпеки. Тобто ударні безпілотники на багато років уперед стають офіційною частиною збройної системи РФ", - наголосив він.

НАТО має більше засобів ППО, але менше практичного досвіду

Долінце вважає, що спроможності країн НАТО щодо відбиття повітряних загроз набагато вищі, ніж в України, оскільки Альянс технічно й технологічно має суттєво більше систем виявлення, а також засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Водночас він зауважив, що НАТО не має практичного досвіду, якого Україна набула за понад чотири роки, зокрема у виявленні та реальному знищенні повітряних цілей, а також у побудові тактики захисту країни від атак.

"Ще одна важлива складова - це те, що засоби і ресурси, які сьогодні мають країни НАТО для відбиття дронових загроз, економічно неспівмірні з вартістю самих засобів ураження, які може застосовувати Росія", - наголосив експерт.

За його словами, країни НАТО наразі використовують системи повітряного захисту, які в кілька разів дорожчі за російські дрони.

"Наразі ми не бачимо жодних сигналів, що ці російські дронопорти можуть бути застосовані проти будь-якої з країн НАТО. Але в майбутньому така ймовірність існує, а їх будівництво створює додаткові загрози. Поява нових дронопортів підвищить спроможності Росії запускати дрони по Україні, адже дальність таких ударних безпілотників становить 1000 і більше кілометрів. Це може призвести до посилення терору проти нашої держави", - підкреслив Долінце.

Він наголосив, що зі створених баз не можна буде одночасно запускати до тисячі безпілотників, адже кожен із них має пройти певну процедуру підготовки: налаштування, програмування, визначення цілей, закладення карти польоту та підготовку до бойового застосування.

"Це досить тривалий процес, який може займати до кількох діб. Можливості масованого одночасного запуску обмежуватимуться не безпосередньо кількістю безпілотників на складах, а кількістю екіпажів і розрахунків, які можуть їх підготувати та застосувати, а також самих пускових установок, яких на кожній базі є кілька десятків", - додав Долінце.

Секретні бази РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Telegraph, Росія розгорнула секретні бази, здатні запускати потужні дрони глибоко на територію НАТО.

Видання провело розслідування та виявило 10 кремлівських баз із нещодавно побудованими пусковими майданчиками для найсучасніших московських безпілотників великої дальності.

Зазначається, що деякі з цих баз уже використовуються для нанесення ударів по Україні, а їхнє близьке розташування до кордону сприяє проведенню масових повітряних атак, які проривають слабшаючу систему протиповітряної оборони Києва.

Видання додає, що вони становлять довгострокову загрозу для союзників НАТО, оскільки ті опиняються в зоні досяжності високотехнологічних ударних безпілотників президента РФ Володимира Путіна.

За даними видання, представники розвідки Європи та США вважають, що Росія розглядає можливість збройної провокації на території Польщі, ракетних або безпілотних атак на об’єкти критичної інфраструктури, а також атак під чужим прапором, відповідальність за які буде покладено на Україну.

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