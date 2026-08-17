Топовий Google і Samsung порівняли за основними параметрами: який смартфон краще

Обидва пристрої відносяться до найкращих флагманів на ринку Android, але підходи у виробників різні.

Google і Samsung пропонують абсолютно різні підходи до флагманського смартфона. Pixel 11 Pro XL робить ставку на штучний інтелект, алгоритми обчислювальної фотографії та "чистий" Android, тоді як Galaxy S26 Ultra пропонує потужнішу апаратну частину, універсальний набір камер і підтримку стилуса.

Оскільки ціни знаходяться приблизно на одному рівні, головним питанням стає не вартість, а набір можливостей, який кожен смартфон пропонує користувачеві. Портал Gizmochina провів повне порівняння двох флагманів, щоб визначити, який із них все-таки кращий.

Дизайн і дисплей

Google Pixel 11 Pro XL отримав 6,8-дюймовий LTPO OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 1344 × 2992 пікселів і піковою яскравістю до 3600 ніт. Samsung S26 Ultra оснащений 6,9-дюймовою панеллю Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю 1440 × 3120 пікселів і частотою 120 Гц. Його максимальна яскравість сягає 2600 ніт.

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Щодо захисту обидва смартфони мають однаковий стандарт IP68. Pixel 11 Pro XL отримав алюмінієву рамку та Gorilla Glass Victus 2, а Samsung використовує Gorilla Armor 2 на передній панелі, Victus 2 ззаду та алюмінієву рамку Armor Aluminum 2.

При цьому Samsung використовує антиблікове покриття та функцію Privacy Display, яка приховує вміст екрана від сторонніх. У Pixel вища заявлена пікова яскравість, але S26 Ultra виграє завдяки вищій роздільній здатності та міцнішому захисному склу.

Продуктивність та акумулятор

Pixel 11 Pro XL працює "з коробки" на Android 17 і оснащений процесором Tensor G6. Обсяг оперативної пам’яті може сягати 16 ГБ, а вбудованої – 1 ТБ. Samsung S26 Ultra отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5 з аналогічними конфігураціями пам'яті.

За чистою продуктивністю перевага за Samsung, особливо в іграх, багатозадачності та тривалих важких навантаженнях. Tensor G6 при цьому робить більший акцент на функціях штучного інтелекту.

Pixel 11 Pro XL оснащений акумулятором на 5115 мАг і підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт. Galaxy S26 Ultra отримав акумулятор на 5000 мАг, але підтримує швидшу зарядку потужністю 60 Вт. Обидва флагмани підтримують бездротову зарядку Qi 2.2 потужністю до 25 Вт.

Таким чином, Pixel пропонує трохи ємніший акумулятор, а Samsung – вищу швидкість дротової зарядки.

Камери

У камерах різниця між флагманами особливо помітна. Google Pixel 11 Pro XL отримав основний сенсор на 50 Мп, 48-Мп перископічний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом та 48-Мп надширококутну камеру.

Galaxy S26 Ultra пропонує більш універсальну систему: основний сенсор на 200 Мп, телефотокамеру на 10 Мп із 3-кратним зумом, 50-Мп перископний модуль із 5-кратним зумом та 50-Мп надширококутну камеру.

Завдяки цьому Samsung пропонує більшу універсальність під час зйомки на різних фокусних відстанях. Google ж робить ставку на обчислювальну фотографію та передові алгоритми ШІ. По суті, це ідеальний смартфон типу "наведи та знімай".

На фронтальній панелі Pixel 11 Pro отримав 42-Мп камеру з автофокусом і записом відео в 4K. У Samsung – 12-мегапіксельна фронтальна камера з Dual Pixel PDAF і підтримкою запису 4K.

Який смартфон краще

За сукупністю параметрів Galaxy S26 Ultra виглядає більш універсальним флагманом. Він виграє за продуктивністю, можливостями камери, швидкістю заряджання та набором інструментів для роботи, включаючи стилус S Pen і режим DeX, що перетворює смартфон на повноцінний комп’ютер.

Pixel 11 Pro XL, зі свого боку, підійде тим, хто цінує чистий досвід Android, сучасні функції на основі ШІ та обчислювальну фотографію. Крім того, смартфон отримав більш ємний акумулятор і відразу працює на Android 17. Але продуктивність нижча.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

А вже наступного місяця вийде iPhone 18 Pro. Журналісти перелічили одразу 10 покращень, заради яких багато хто захоче оновити свій смартфон.

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