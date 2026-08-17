В ДБР назвали ймовірну причину катастрофи Су-24М на Хмельниччині

Падіння літака могло спричинити зіткнення з птахом.

Причиною катастрофи військового літака Су-24М на Хмельниччині, внаслідок якої загинули двоє пілотів, могло стати зіткнення з птахом. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, посилаючись на попередні висновки службового розслідування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією ДБР, фахівці завершили розшифровування "чорної скриньки" літака.

"За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год", - йдеться у повідомленні.

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У ДБР заявили, що, за попередніми висновками службового розслідування Повітряних сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник – зіткнення з птахом. Водночас, як додали у відомстві, ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Окрім того, слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням ПС ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу, яка має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі. Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М.

У відомстві підкреслили, що остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

Авіатроща Су-24М на Хмельниччині

16 червня у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Військово-повітряних сил ЗСУ. Внаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців – 23-річний штурман Богдан Бабенко та пілот Богдан Загорулько. Борт виконував того дня другий виліт.

За фактом падіння літака розпочато за ч. 2 ст. 416 Кримінального Кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки). З місця падіння Су-24М було вилучено "чорну скриньку" для подальшого проведення експертизи.

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