Нова хвиля дефіциту пального накрила РФ: майже по всій країні ввели обмеження, - Reuters

Дефіцит пального повернувся до низки регіонів Росії. У серпні місцева влада щонайменше 10 регіонів РФ знову посилила контроль за продажем пального на автозаправках, пише Reuters.
Зазначається, що в понеділок, 17 серпня, бензин знову став недоступним на деяких автозаправних станціях у Московській області, проте дизельне пальне було доступне майже на всіх АЗС. Паливна криза, яка почала набирати обертів у травні й до липня поширилася майже на всі регіони Росії, стала наслідком зупинки роботи кількох нафтопереробних заводів після дронових атак, а також сезонного зростання попиту.
Щоб збільшити постачання пального на внутрішній ринок, влада РФ запровадила заборону на експорт бензину та дизельного пального, знизила вимоги до якості й почала імпортувати нафтопродукти. Наприкінці липня ситуація стабілізувалася, а в деяких регіонах обмеження скасували або суттєво пом'якшили. Однак це полегшення тривало недовго. Нова хвиля українських дронових атак на НПЗ наприкінці липня та на початку серпня спровокувала чергову хвилю обмежень.
В уряді РФ зазначили, що ситуація з постачанням пального на заправки в низці регіонів країни залишається складною. Тоді представники енергетичного сектору обговорювали стан забезпечення пальним, зокрема в Оренбурзькій, Липецькій, Тверській та Орловській областях, у Краснодарському, Забайкальському, Приморському та Красноярському краях, а також у Тиві та Хакасії.
Крім того, продажі бензину на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі впали в середньому на 20% з початку серпня порівняно з другою половиною липня.
Паливна криза в Росії – останні новини
12 серпня стало відомо, що мешканці різних областей Росії скаржилися про багатогодинні черги на АЗС. У деяких регіонах знову запроваджують обмеження на продаж бензину в одні руки.
Раніше повідомлялося, що РФ почала імпортувати бензин з Індії, намагаючись впоратися з паливною кризою. Паливна криза виникла через українські удари по нафтопереробних заводах.