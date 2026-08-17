Китай створює літак-гігант, розрахований на понад 800 пасажирів

Він має розмах крил у 1,6 раза більший, ніж у стелс-бомбардувальника B-2.

Китайська дослідницька група представила аеродинамічну модель пасажирського літака типу "літаюче крило", який зможе перевозити понад 800 пасажирів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Авторами концепції стали фахівці Китайського дослідницько-конструкторського центру аеродинаміки (CARDC) − державного науково-дослідного інституту, який брав участь у розробці низки авіаційних проєктів, зокрема вузькофюзеляжного пасажирського літака C919 та транспортного Y-20.

Новий авіалайнер поки не має офіційної назви. Він описується як інноваційний проєкт, що передбачає дослідження "радикальних аеродинамічних конфігурацій". На відміну від традиційних авіалайнерів, де фюзеляж, крила та хвіст є окремими конструктивними елементами, у літаку типу "літаюче крило" більша частина конструкції об’єднана в єдиний широкий несучий корпус.

Відео дня

"Літаюче крило з великим подовженням крила є конфігурацією літака з помітними аеродинамічними перевагами. Висока аеродинамічна якість і низький індуктивний опір можуть забезпечити більшу дальність польоту та менше енергоспоживання", - розповів фахівець з аеродинаміки Лі Юнхун.

Передбачається, що літак матиме ширину 85 метрів і довжину 43 метри. Розмах крила новинки буде приблизно у 1,6 раза більший, ніж у стелс-бомбардувальника B-2 Spirit, який також виконаний за схемою "літаюче крило". Крейсерська швидкість літака становитиме 0,8 Маха.

Спочатку дослідники розробили концепцію для авіалайнера на 250 пасажирських місць. Однак згодом вони збільшили її до літаків на 800 пасажирів у межах масштабнішої програми зі створення великих широкофюзеляжних лайнерів із двома проходами.

Повнорозмірну машину поки не побудували. Наразі команда продовжує випробування в аеродинамічній трубі, використовуючи масштабну модель у співвідношенні 1:52. Довжина моделі становить близько 0,8 метра, а розмах крила − 1,6 метра.

"Результати підтверджують її чудові аеродинамічні характеристики, що дає змогу використовувати модель як еталонну для таких конфігурацій", − кажуть дослідники.

Китайська авіація – останні новини

Раніше видання The Epoch Times повідомило, що головна надія цивільного авіапрому Китаю – COMAC C919 – має критичні дефекти. Серед проблем, зафіксованих у C919 – пошкодження кріплень елементів системи пожежної сигналізації, відшарування панелі закрилків і заклинювання клапанів протиобледенювальної системи.

Частина цих дефектів була зафіксована ще на етапах приймання повітряних суден і льотних випробувань. Водночас окремі несправності продовжували проявлятися вже після початку експлуатації літаків.

Повідомлялося також, що попри заявлені плани суттєво збільшити темпи виробництва C919, у цьому році COMAC передала замовникам лише обмежену кількість нових літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: