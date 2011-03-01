Для військових купили 200 квартир у Феодосії, в яких неможливо жити

190 квартир, придбаних для військовослужбовців у Феодосії (Крим), не відповідають санітарним і технічним нормам, такий висновок зроблено головним управлінням військових прокуратур генпрокуратури України за результатами перевірки додержання вимог законодавства під час закупівлі житла за державні кошти.

"Встановлено, що внаслідок зловживання особами кримського управління капітального будівництва Міністерства оборони України своїм службовим становищем в інтересах приватного товариства протягом 2008-2010 років оборонним відомством було витрачено близько 54 млн. грн. на закупівлю 190 квартир та оформлено на них в органах технічної інвентаризації право власності за державою в особі Міноборони", - повідомила прес-служба генпрокуратури.

Прокуратура порушила справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зложивання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше органи прокуратури виявили порушення у придбанні квартир для військовослужбовців у Керчі.