197-річчя Кобзаря відзначили в Криму

Представники влади та громадськості поклали квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку в Сімферополі з нагоди 197-ї річниці від дня народження поета, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Спадщина Тараса Шевченка об`єднує українське суспільство. Українською та російською мовами він писав про свою любов до України. Через усю творчість Кобзаря проходить дух свободи й справедливості. Нинішні та майбутні покоління повинні цей дух вбирати і вчитися у цієї великої людини», - сказав перший віце-прем`єр кримського уряду Павло БУРЛАКОВ.

У церемонії також взяли участь віце-спікер кримського парламенту Григорій ІОФФЕ, перший заступник постійного представника президента України в Криму Віктор ПЛАКІДА, мер Сімферополя Віктор АГЄЄВ, представники громадських організацій.