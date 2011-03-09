Майор міліції отримав справу за допомогу контрабандисту

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно інспектора лінійного відділу міліції в міжнародному аеропорту «Сімферополь», який допоміг іноземцю в переміщенні контрабанди і несплаті 400 тис. грн. митних платежів, повідомила в середу прес-служба наглядового відомства.

«Правоохоронець провів іноземця поза митним контролем, чим допоміг незаконно перемістити через кордон товар. Сума несплачених митних платежів становила 400 тисяч гривень», - йдеться в прес-релізі.

Майору міліції інкримінується зловживання службовим становищем.

Проти порушника митних правил порушено справу за статтею «контрабанда».

Кримське управління служби безпеки України веде слідство у справах.