Крим виставив 32 га на аукціон

Чотири земельні ділянки в Криму загальною площею 31,7 га виставлено для продажу на аукціоні 27 квітня, стартова ціна всіх лотів становить близько 7,65 млн. грн., повідомила прес-служба Республіканського комітету із земельних ресурсів.

Дві ділянки - 22,13 га у Великій Ялті за 5 млн. 204 тис. грн. і 7,7 га в Бахчисарайському районі за 728,9 тис. грн., призначені для будівництва і обслуговування об`єкту рекреаційного призначення.

Ще дві ділянки, 0,9 га за 813,5 тис. грн. і 1 га за 903,8 тис. грн. в районі міста Армянськ в північному Криму, призначені для будівництва і обслуговування об`єкту комерційного призначення.

Перший аукціон відбувся в Криму 17 лютого, з молотка пішли 2 ділянки в районі селища Гурзуф у Великій Ялті загальною площею 3,18 га за 3,12 млн. грн. Їх придбала компанія «Технополіс-1».