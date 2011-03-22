Інтернат "нагріли" на мільйон гривень

Кримінальну справу за фактом заволодіння фірмою 1 млн. грн. бюджетних коштів при постачанні вугілля, яке виявилося неякісним, республіканській установі «Соколінський психоневрологічний інтернат» порушено в Криму, повідомила у вівторок прес-служба прокуратури.

Посадовцям товариства з обмеженою відповідальністю, назву якого наглядове відомство не уточнило, інкриміновано скоєння злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, якщо воно здійснене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

«На рахунки ТОВ надійшла мільйонна сума за постачання вугілля, проте, як було встановлено під час прокурорської перевірки, перерахування здійснено необгрунтовано, оскільки опалювальний матеріал не відповідав стандартам і технічним умовах, тобто був неякісним», - говориться в прес-релізі.

Ведеться слідство.