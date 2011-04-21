250-кілограмову авіабомбу часів війни знищили у Севастополі (фото)

Піротехніки знищили німецьку 250-кілограмову авіабомбу, виявлену кілька днів тому пастухом в районі Севастополя, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Боєприпас лежав на глибині близько 60 сантиметрів. Його довжина - один метр, вага вибухової речовини - 125 кілограмів. На думку піротехніків, бомба могла вибухнути у будь-який момент, розліт осколків становив би майже півтора кілометри.

Сапери завантажили боєприпас в спецавтомобіль та висадили в повітря на полігоні в селі Хмельницьке.

Цього року знищено три авіабомби такого калібру.

Фото севастопольського МНС