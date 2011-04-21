250-кілограмову авіабомбу часів війни знищили у Севастополі (фото)
12:22, 21 квітня 2011Крым
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Боєприпас знайшов пастух
Піротехніки знищили німецьку 250-кілограмову авіабомбу, виявлену кілька днів тому пастухом в районі Севастополя, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.
Боєприпас лежав на глибині близько 60 сантиметрів. Його довжина - один метр, вага вибухової речовини - 125 кілограмів. На думку піротехніків, бомба могла вибухнути у будь-який момент, розліт осколків становив би майже півтора кілометри.
Сапери завантажили боєприпас в спецавтомобіль та висадили в повітря на полігоні в селі Хмельницьке.
Цього року знищено три авіабомби такого калібру.
Фото севастопольського МНС
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