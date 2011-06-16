Губернатор Севастополя очолив біло-блакитних міста
Саратову вручили грамоту
Партійна конференція севастопольської організації Партії регіонів обрала новим головою міського відділення ПР Володимира ЯЦУБУ, нещодавно призначеного керівником державної адміністрації Севастополя
Валерій САРАТОВ, який очолював до цього моменту міську парторганізацію і звільнений з посади губернатора Севастополя 1 червня, написав заяву про складання з себе повноважень голови міськвідділення ПР.
Учасники конференції одностайно проголосували за запропоновану президією і політрадою міської організації кандидатуру ЯЦУБИ. Інших кандидатур не висувалося.
Перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК вручив САРАТОВУ грамоту від імені голови ПР Миколи АЗАРОВА і подякував колишньому лідерові севастопольських регіоналів за роботу.