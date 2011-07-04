Синоптики прогнозують поганий урожай картоплі через посуху

Гідрометцентр прогнозує зниження урожаю картоплі через посуху на початку травня, повідомила начальник відділу агрометеорології Українського метеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО на прес-конференції в Києві у понеділок.

За її словами, у другій половині травня, коли починається бульбоутворення, в Україні фіксувалися дуже високі температури на глибині утворення картоплі. Через це спостерігалися такі явища, як формування великої кількості дуже дрібних картоплин, або воно взагалі припинялося. «Зараз ситуація покращає, але хорошого урожаю чекати не варто, тому що дія це необоротна», - повідомила експерт, не уточнивши обсяг очікуваного урожаю цієї культури.

Щодо затяжних дощів, які йшли в Україні в останню декаду, за словами АДАМЕНКО, погода, яку спровокував циклон, характеризувалася активною грозовою діяльністю, великою кількістю граду, і нанесла збитки не тільки сільському господарству країни в цілому, але й окремим господарствам. «Багато було пошкоджень, знищені окремі поля плодових і овочевих культур», - зазначила вона, додавши, що умови для розвитку овочів, зокрема огірків, помідорів, склалися несприятливі, оскільки було мінімум сонячного світла, слабкий або взагалі не було льоту бджіл і запилення, «але через тиждень все виправиться».