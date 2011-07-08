Прокуратура вимагає розірвати договір оренди на 20 га в Криму

Прокуратура Євпаторії направила до Господарського суду Криму позов про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 20 га вартістю 30 млн. грн. у селищі Заозерне, виділеної в 2006 році для створення аквапарку, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

За її інформацією, ділянку отримало в довгострокову оренду одне з товариств із обмеженою відповідальністю, яке досі не почало будувати об`єкт для туристів.

«Наглядове відомство добивається повернення громаді селища цієї землі, оскільки орендар, який отримав ділянку п`ять років тому під будівництво аквапарку, не використовує землю за призначенням», - йдеться в прес-релізі.