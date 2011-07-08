Суд закріпив за жителями трьох кримських сіл спірну землю

17:05, 08 липня 2011
Крым
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Тяжби тривали близько шести років

Співробітник міліції під час акції протесту мешканців сіл Піщане та Віліно (Бахчисарайський район) на трасі Сімферополь-Севастополь. 26 листопада Вищий господарський суд України закріпив за жителями бахчисарайських сіл Берегове, Віліне і Піщане право власності на землі, які належали раніше колгоспу імені ХХ з`їзду КПРС, визнавши неправомірними претензії агрофірми «Крим» на ділянки, повідомила УНІАН по телефону одна з пайщиць, яка попросила не називати її прізвища.

Судові тяжби за землю тривали близько шести років.

Агрофірма - правонаступник колгоспу, посилаючись на державний акт про право власності на землю, виданий сільськогосподарській артілі в 1969 році, вважає себе власником землі на території Піщанівської і Вілінської сільських рад.

Селяни заявляли, що агрофірма намагається відібрати у них паї, які вони одержали після розвалу колгоспу. Люди проводили акції протесту і зверталися до влади на всіх рівнях. На боці пайовиків була прокуратура Криму.

Землі через претензії агрофірми могли втратити 1,5 тисячі людей.

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