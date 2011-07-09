Двоє співробітників "Крименерго" загинули, впавши з автопідйомника

Двоє співробітників компанії «Крименерго» померли внаслідок травм, отриманих при падінні з автопідйомника в Криму. Нещасний випадок стався 8 липня в селищі Чорноморське на заході півострова, повідомила в суботу прес-служба кримського управління МНС.

«Двоє водіїв "Крименерго": 38-річний житель села Оленівка і 50-річний житель Чорноморського, після робочого дня вирішили піднятися на ПГР-183 ЗіЛ-130, який знаходився на території бази. З невідомих причин автопідйомник різко склався, й вони випали з люльки з висоти 3-4 метрів», - йдеться в прес-релізі.

Постраждалих доставили в реанімацію лікарні з переломами кінцівок, струсом головного мозку й закритими черепно-мозковими травмами. Від отриманих травм вони померли.