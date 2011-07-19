Янукович очікує від Севастополя ефективного розвитку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує від нового керівництва Севастополя розробки ефективної програми розвитку міста.

«Я хочу почути вашу точку зору: що чекають сьогодні люди від влади, що ми повинні зробити у першу чергу, які невідкладні питання треба вирішити у Севастополі, і в цілому визначити програму розвитку міста», – сказав ЯНУКОВИЧ під час зустрічі в Криму з головою Севастопольської державної адміністрації Володимиром ЯЦУБОЮ, повідомляє прес-служба президента.

Глава держави відзначив важливість продовження традицій, які має Севастополь як місто моряків.

За словами ЯЦУБИ, план соціального розвитку Севастополя, зокрема, передбачає розвиток транспортної мережі та судноремонтної галузі.

«Севастополь буде розвиватися, як і планувалося: це порти, розвиток яхтингу, для якого є унікальні можливості», – зазначив він.