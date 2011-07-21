Росія запустить у небо над Кримом нові винищувачі?

Іркутський авіазавод почав роботу з виконання контракту з Міноборони РФ на 40 винищувачів Су-30СМ.

Контракт із Міноборони на поставку цих машин буде укладений у 2012 році, повідомив Олексій Федоров - президент корпорації "Іркут", у яку входить завод.

За словами гендиректора Іркутського авіазаводу Олександра Вепрева, 28 винищувачів названого типу отримають ВПС Росії, а ще 12 машин – авіація ВМФ Росії, пишуть "Ведомости".

Джерело, близьке до Міноборони Росії, вважає, що 12 винищувачів Су-30СМ надійдуть на озброєння авіації російського Чорноморського флоту.

За словами редактора журналу Moscow Defense Brief Михайла Барабанова, це найбільш імовірно, бо всю тактичну авіацію флоту нещодавно передали в ході армійської реформи в підпорядкування ВПС і єдина частина морських тактичних літаків залишилася в ЧФ, оскільки російсько-українською угодою про базування ЧФ у Криму 1997 року передбачено, що авіація ЧФ підпорядковується флоту.

Експерт каже, що оновлення тактичної авіації ЧФ, укомплектованої старими тактичними бомбардувальниками Су-24, давно назріло, їхня заміна на Су-30 лежить у тому ж руслі, що й почате нещодавно прискорене будівництво нових кораблів і підводних човнів для ЧФ.

Переклад "Українська правда"