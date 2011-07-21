У кримських лісах оголошено найвищу пожежну небезпеку
15:32, 21 липня 2011Крым
0 0
Багаття не розводити!
П`ятий, найвищий, клас пожежної небезпеки оголошено у лісах Криму через спеку, повідомив УНІАН прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Сергій ГВОЗДЕЦЬКИЙ.
«У деяких районах Криму, де є поблизу водоймища, наприклад, у Великому каньйоні і на узбережжі Феодосії, поки четвертий клас пожежної небезпеки», - додав ГВОЗДЕЦЬКИЙ.
Температура повітря на півострові місцями сягає +38°, тому існує високий ризик виникнення лісових пожеж.
У лісах забороняється розводити багаття, кидати недопалки, залишати пляшки або осколки скла на залитих сонцем галявинах.
За прогнозами, висока температура збережеться до початку серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter