У кримських лісах оголошено найвищу пожежну небезпеку

П`ятий, найвищий, клас пожежної небезпеки оголошено у лісах Криму через спеку, повідомив УНІАН прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Сергій ГВОЗДЕЦЬКИЙ.

«У деяких районах Криму, де є поблизу водоймища, наприклад, у Великому каньйоні і на узбережжі Феодосії, поки четвертий клас пожежної небезпеки», - додав ГВОЗДЕЦЬКИЙ.

Температура повітря на півострові місцями сягає +38°, тому існує високий ризик виникнення лісових пожеж.

У лісах забороняється розводити багаття, кидати недопалки, залишати пляшки або осколки скла на залитих сонцем галявинах.

За прогнозами, висока температура збережеться до початку серпня.