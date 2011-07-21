Медведєв ще не визначився, чи хоче він до матросів і Януковича
21:23, 21 липня 2011Крым
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А Севастополь чекав...
Росія і Україна поки не визначилися, коли зустрінуться президенти двох країн Дмитро Медведєв і Віктор Янукович, повідомила прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова в четвер.
"Дата зустрічі президентів Росії та України поки не визначена і узгоджується по дипломатичним каналам", - сказала вона, повідомляє "Кореспондент"
Раніше влада Севастополя повідомляла, що Медведєв планує 31 липня відвідати місто для святкування Дня Військово-морського флоту Росії разом із Януковичем.
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