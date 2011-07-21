Медведєв ще не визначився, чи хоче він до матросів і Януковича

Росія і Україна поки не визначилися, коли зустрінуться президенти двох країн Дмитро Медведєв і Віктор Янукович, повідомила прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова в четвер.

"Дата зустрічі президентів Росії та України поки не визначена і узгоджується по дипломатичним каналам", - сказала вона, повідомляє "Кореспондент"

Раніше влада Севастополя повідомляла, що Медведєв планує 31 липня відвідати місто для святкування Дня Військово-морського флоту Росії разом із Януковичем.