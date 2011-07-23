У Севастополі росте злочинність

У Севастополі в першому півріччі кількість зареєстрованих злочинів зросла на 34,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема кількість тяжких і особливо тяжких зросло на 27,1%, повідомив заступник начальника управління - начальник міліції громадської безпеки УМВС України в місті Севастополі полковник міліції Сергій ПОМЄЛКОВ на брифінгу у п`ятницю.

Із січня по червень зареєстровано 13 навмисних убивств і 20 умисних тяжких тілесних ушкоджень.

ПОМЄЛКОВ зазначив, що в УМВС виконуються вимоги профільного міністерства щодо посиленняванню контролю питань обліково-реєстраційної дисципліни, на сьогодні в управлінні реєструються всі без винятку повідомлення і заяви громадян.

Він додав, що сьогодні практично за кожною п`ятою заявою або повідомленням кримінального характеру прийняте рішення про порушення кримінальних справ, питома вага прийнятих рішень про порушення кримінальної справ за останні п`ять років зросла із 16,6% в 2007 році до 20,8% цього року (в середньому по Україні - 14,7%).

Заступник начальника УМВС заявив, що завдяки зусиллям працівників міліції міста істотних ускладнень оперативного становища протягом першого півріччя не відбулося.