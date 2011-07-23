Севастопольці проведуть "кастінг" тролейбусів

До Севастополя 25 липня прибудуть три нових тролейбуси - машини виробництва Львівського автозаводу, корпорації «Богдан», а також підприємства «Південмаш», а наступного дня вони будуть виставлені на площі Нахімова з метою вибору, повідомив голова Севастопольської адміністрації Володимир ЯЦУБА.

«Як і замислювалося, тролейбуси будуть виставлені на огляд, поряд перебуватимуть фахівці підприємств-виробників - вони проведуть презентацію машин, розкажуть про їх переваги, особливості. А севастопольці висловлюватимуть свою думку. Ми навіть проведемо “народне голосування”, наприклад, тролейбусними квитками. Словом, обиратимемо кращий тролейбус усім містом. Кошти на закупівлю машин є - 20 мільйонів гривень», - сказав ЯЦУБА.

Голова адміністрації висловив упевненість, що вже цього року почнеться оновлення тролейбусного парку міста. «Завдання - повністю відновити парк підприємства “Севелектроавтотранс”. Нагадую, тролейбус для нас - громадський транспорт №1», - наголосив ЯЦУБА.