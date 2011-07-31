Кабмін дасть 30 млн гривень на лор-корпус лікарні в Севастополі
10:00, 31 липня 2011Крым
0 0
Ще 15 мільйонів обіцяє місто
Кабінет міністрів України має намір виділити 30 мільйонів гривень на будівництво нового лор-корпусу у міській лікарні N1 імені Пирогова у Севастополі, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.
"Ми з вашим головою міськадміністрації домовилися, що третину витрат візьме на себе міський бюджет Севастополя, а дві третини - уряд", - сказав АЗАРОВ у суботу в Севастополі.
За його прогнозами, корпус буде відкрито через рік.
Міську лікарню N1 побудовано у 1868 році. У ній розташовано стаціонар на 792 ліжка, також там працюють 4 поліклініки та амбулаторія сімейної медицини. Лікарня є базою інтернатури для студентів вищих медичних установ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter