Кабмін дасть 30 млн гривень на лор-корпус лікарні в Севастополі

Кабінет міністрів України має намір виділити 30 мільйонів гривень на будівництво нового лор-корпусу у міській лікарні N1 імені Пирогова у Севастополі, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

"Ми з вашим головою міськадміністрації домовилися, що третину витрат візьме на себе міський бюджет Севастополя, а дві третини - уряд", - сказав АЗАРОВ у суботу в Севастополі.

За його прогнозами, корпус буде відкрито через рік.

Міську лікарню N1 побудовано у 1868 році. У ній розташовано стаціонар на 792 ліжка, також там працюють 4 поліклініки та амбулаторія сімейної медицини. Лікарня є базою інтернатури для студентів вищих медичних установ.