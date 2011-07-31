Росія відзначила день ВМФ у Севастополі в скороченому варіанті

Заходи з нагоди дня Військово-морського флоту Російської Федерації відбулися в Севастополі за скороченою програмою, оскільки в Україні в неділю оголошено жалобу за 37 гірниками, загиблими на шахтах в Луганській і Донецькій областях.

На кораблях Чорноморського флоту РФ приспущені військово-морські прапори, пам`ять шахтарів вшанували хвилиною мовчання.

Командувач ЧФ РФ контр-адмірал Олександр ФЕДОТЕНКОВ обійшов кораблі, що вишикувалися в одну лінію в Севастопольській бухті, і привітав екіпажі з днем ВМФ.

Замість військово-спортивного свята відбулася демонстрація бойових можливостей ЧФ РФ.

За заходами з трибуни спостерігали голова Адміністрації президента Росії Сергій НАРИШКІН, його український колега Сергій ЛЬОВОЧКІН, командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ, керівництво Севастополя, шефські делегації з регіонів Росії.

З програми святкування вилучені концерти, святковий артилерійський салют і феєрверк.