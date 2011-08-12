9 членів організованої злочинної наркогрупи затримано в Криму

Співробітники міліції затримали в Криму 9 членів організованої злочинної групи, яка збувала наркотики в Сімферополі, Саках і Алушті. Їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

В організованій кримським УБОЗом операції з виявлення і ліквідації мережі розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин було задіяно 150 працівників міліції: бійців спецпідрозділів «Беркут» і «Сокіл», оперативних співробітників, а також військовослужбовці прикордонної служби.

Під час проведення 22 обшуків вилучено наркотиків вартістю приблизною 160 тис. грн., транспорт, засоби радіозв`язку, близько 80 тис. грн.

Міліція встановлює канали надходження наркотиків до Криму.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, скоєні організованою групою, або в особливо великих розмірах. Її санкція - від 8 до 12 років ув`язнення з конфіскацією майна.