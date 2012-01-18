Суд відпустив двох бізнесменів, а прокуратура знову затримала одного з них

Центральний районний суд Сімферополя в середу відпустив з-під варти під заставу в 1 млн. грн. кожного: президента кримської корпорації «ТЕС» - великої компанії-нафтотрейдера - Геннадія БЕЙМА і його сина, віце-президента фірми Сергія БЕЙМА, а співробітники прокуратури одразу ж затримали БЕЙМА-старшего, повідомив УНІАН телефоном співробітник «ТЕС».

«73-річного Геннадія БЕЙМА знову затримано, йому інкримінують новий епізод, який - не знаю», - сказав він.

У прокуратурі Криму, куди УНІАН звернувся за коментарем, підтвердили інформацію, але подробиці затримання повідомити відмовилися. «Можливо, розповімо пізніше», - сказав співбесідник агентства.

Біля будівлі суду, де розглядалася справа БЕЙМІВ, пройшов пікет працівників корпорації - кілька десятків осіб вимагали звільнити керівників «ТЕС».

Кримські бензинові магнати Геннадій і Сергій БЕЙМИ, яких ЗМІ називають одними з найбагатших людей півострова, були затримані тиждень тому за підозрою у знищенні майна Керченського морського торгового порту, що, за версією слідства, завдало близько 2 млн. грн. збитку. Їм інкримінують перевищення службових повноважень - частина 3 статті 365 Кримінального кодексу.

Корпорація «ТЕС» створена у 2002 році, до неї увійшли підприємства однойменної фірми, що існувала з 1992 року. Останні три роки, крім нафтового, корпорація займається також готельним бізнесом.