Прикордонники виявили на кораблі в Криму двох нелегалів із Гвінеї

У Криму співробітники прикордонної служби виявили на кораблі, що прибув із Кіпру, двох громадян Гвінеї (держава в Західній Африці), які кілька місяців нелегально подорожують на судні, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України.

Судно причалило у Феодосійському порту. Інформація про нелегалів-мандрівників надійшла до прикордонників від капітана корабля ввечері 6 лютого.

«Двоє громадян Гвінеї вже кілька місяців подорожують в окремо закритому приміщенні корабля під наглядом чергової служби судна. Документів на право перетину держкордону у них немає, що, згідно із законодавством, не дає їм права залишати судно. Отже зійти горе-мандрівникам з корабля вдасться тільки там, де вони на нього проникли - у західноафриканській країні», - говориться у прес-релізі.