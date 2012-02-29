Кримський центр соцслужб викинув на вітер $10 тисяч

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного витрачання понад 85 тисяч гривень бюджетних коштів республіканським центром соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді. Таку суму необґрунтовано перераховано підряднику за ремонті роботи, які фактично не було виконано, повідомила в середу прес-служба наглядового відомства.

Дії керівника центру кваліфіковано як "зловживання службовим становищем" і "посадове підроблення" - статті 364 та 366 КК.

Раніше у ході перевірки додержання законодавства щодо здійснення державних закупівель встановлено незаконне витрачання керівництвом центру понад 330 тисяч гривень. На таку суму завищено вартість пересувної котельні, придбаної для соціальних закладів у Сімферопольському районі.