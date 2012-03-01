Кримський боксер отримав 3-кімнатну квартиру за "золото"

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ вручив кримському боксерові Олександру УСИКУ, який завоював золоту медаль на чемпіонаті світу в столиці Азербайджану Баку торік, свідоцтво про право власності на трикімнатну квартиру в Сімферополі, повідомила прес-служба Радміну.

«Доручення Президента про вручення нашому чемпіонові житла кримська влада виконала. Тепер, коли виграватимете чергові олімпіади і чемпіонати, хай на плечах буде не лише прапор України, але й Криму», - сказав МОГИЛЬОВ.

У свою чергу УСИК подарував на пам`ять МОГИЛЬОВУ боксерські рукавички. «Я вдячний за квартиру, такі дії влади - стимул-реакція для нових перемог», - сказав він.

Раніше, в жовтні 2011 року, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вручив кримському боксерові ордер на квартиру.