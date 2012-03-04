Презентація результатів моніторингу новин 8 українських телеканалів

5 березня - 15.30. Презентація результатів моніторингу новин 8 провідних українських телеканалів ("Інтер", 1+1, "Новий канал", СТБ, ICTV, "Україна", "Перший національний" та TVi). Фахівці Академії української преси спільно з вченими Інституту соціології НАН України проводить моніторинг теленовин з 2002 року. Учасники презентації: президент Академії Валерій Іванов та старший радник програми У-медіа "Інтерньюз-Нетвок" Олег Хоменок. Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, оф. 106, інформаційний прес-центр.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter