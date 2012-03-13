Міліціонерам видадуть англомовні розмовники до Євро-2012 в Криму

У Криму співробітники лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь» отримають розмовники англійською мовою для спілкування з футбольними фанатами під час проведення в країні «Євро-2012», повідомила прес-служба відділу.

«Усім співробітникам для спілкування з іноземними вболівальниками і туристами видадуть розмовники. Наразі на базі лінійного відділу волонтери проводять із особовим складом заняття з англійської мови», - йдеться в прес-релізі.

Незважаючи на те, що Крим не є місцем, яке приймає матчі чемпіонату Європи з футболу, транспортна міліція регіону готова здійснювати охорону громадського порядку на території обслуговування - зокрема на залізничних вокзалах - у посиленому режимі.

«Залучатимуть англомовних співробітників і волонтерів зі знанням основних іноземних мов для допомоги в чергових частинах і при патрулюванні з нарядами міліції на вокзалах і станціях», - заявили у відділі.

Крім того, в усіх поїздах приміського й дальнього сполучення, вокзалах і громадських місцях буде розвішано пам`ятки «Як не стати об`єктом злочинних посягань» російською, українською та англійською мовами.