Підліток зник на змаганнях зі спортивного орієнтування у горах Криму (фото)
Шукають четвертий день...
У Криму четвертий день шукають 15-річного глухонімого підлітка з Полтави Костянтина Магденка, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу, повідомили прес-служби кримських управлінь МНС і МВС.
Учасник змагань не прийшов до фінішу, спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, потім - звернулися за допомогою до міліції.
Хлопчика шукають працівники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби, лісники, добровольці.
Вони обстежили 18 кілометрів території.
"Розшук зниклого на Ангарському перевалі підлітка продовжується в рамках порушеної кримінальної справи", - зазначили в міліції.
Співробітники МНС звертаються до громадян: "Усіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, просимо повідомити за телефоном "101".