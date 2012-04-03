Власників 3-кімнатних квартир хочуть змусити платити податок на розкіш
Мінфін розробив новий законопроект
Чиновники під керівництвом міністра фінансів Юрія Колобова розробили новий законопроект щодо податку на розкіш. Цей документ повинен замінити проект, запропонований в листопаді віце-прем`єр-міністром соціальної політики Сергієм Тігіпком.
Як повідомляє "Коммерсантъ-Украина", насамперед у Мінфіні вирішили відредагувати норми податку на нерухомість, переглянувши базу оподаткування - з житловї на загальну площу. При цьому буде змінено перелік нерухомості, з якої не потрібно платити податок: наприклад, якщо на присадибній ділянці поряд з будинком знаходяться об`єкти нежитлової нерухомості, призначені для утримання домашніх тварин або зберігання садового інвентаря. Але ця норма буде працювати, тільки якщо будинок є постійним місцем проживання громадянина.
"Люди не реєструються на своїх дачах, тому один цей пункт призведе до введення податку для сараїв і тимчасових споруд. У той час як господарські будови на територіях елітних садиб, такі як стайні, приміщення для охорони, тенісні корти, більярдні, сауни, приватні зоопарки , не будуть обкладатися податком", - відзначили в службі віце-прем`єра Тігіпка.
Також в Мінфіні вважають розкішшю квартири загальною площею понад 120 кв. м і будинки від 250 кв. м (тоді як Тігіпко пропонував 200 кв. м і 400 кв. м відповідно).
Податок на розкіш буде платити власник житлової нерухомості незалежно від кількості проживаючих у квартирі або будинку людей, а також їх соціального статусу. "Всі житлові будинки, які будувалися після 1995 року, підпадають під цю категорію, тому що їх невигідно було будувати площею менше 250 кв. м", - каже генеральний директор компанії Global Solutions Сергій Тумасов.
З додатковим податковим пресом зіткнуться і мешканці багатоквартирних будинків - як старого планування, так і новобудов. "З 2003-2004 років, коли почався будівельний бум, девелопери почали зводити будинки, в яких частина квартир, площею 120 кв.м і більше, мала по три-чотири кімнати", - зазначає він. Від сплати податку не буде звільняти навіть наявність невиплаченого іпотечного кредиту.
Податок на розкіш буде стягуватися з літаків, суден і вертольотів - 1% вартості, але не буде поширюватися на коштовності, хутра, дорогі мобільні телефони, годинники та зброю.
Корекції піддалася і система стягування податку на розкіш з автомобілів - планка об`єму двигуна знижена до 3 тис. куб. см з запропонованих раніше 3,4 тис. куб. см. Хоча застосовуватиметься понижуючий коефіцієнт в залежності від віку машин - від нових (1) до семирічних (0,2). Платити податок доведеться і власникам мотоциклів з об`ємом двигуна 800 куб. см (але не старше 7 років), водних суден потужністю 75 кВт (не більше 20 років), літаків і вертольотів. Податок запропоновано обчислювати виходячи з їх оціночної вартості, але не менше 2% МЗ за кожен кв. м площі, куб. см двигуна або кг льотної маси.
У Мінфіні розраховують, що додаткові доходи держбюджету від введення податку на розкіш складуть 900 млн грн. На думку економістів, ініціативи уряду збільшать кількість платників податку, але не за рахунок багатих українців, а завдяки поширенню податку на громадян із середнім доходом.
"Престиж автомобіля полягає не в обсязі двигуна, а в його марці. Адже є машини з об`ємом 3 тис. куб. см, що купуються середнім класом. Тому логічніше прописати саме марки автомобілів, які підпадали б під дію податку", - вважає старший економіст центру "CASE-Україна" Володимир Дубровський.
"Багатих він не торкнеться, тому що в Україні в них нічого не зареєстровано, або все записано на юридичних осіб, тому за підвищеними ставками потрібно обкладати і компанії. А податок торкнеться тих громадян, які мають легальні доходи і реєструють майно на себе, а не шукають схеми ухилення ", - резюмує Валерій Гладкий.