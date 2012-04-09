Крим заллє
11:17, 09 квітня 2012Крым
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У регіоні - штормове попередження
Кримське управління Міністерства надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження в регіоні на понеділок, 9 квітня, через очікуване погіршення погодних умов, повідомила прес-служба відомства.
"Вдень місцями на півострові очікуються сильні дощі", - говориться в прес-релізі.
Негоду супроводжуватиме південно-західний вітер з переходом на північно-західний, швидкість якого досягне 20 метрів в секунду.
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