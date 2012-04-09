У Севастополі скрутили педофіла

На заїжджого збоченця відкрили справу

Співробітники міліції затримали 54-річного чоловіка за підозрою в розбещенні 14-річної дівчинки в Севастополі, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Збоченця впіймали 7 квітня. "Попередньо встановлено, що громадянин сусідньої держави здійснив розпусні дії відносно учениці загальноосвітньої школи на території садового товариства", - йдеться в прес-релізі. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "розбещення неповнолітньої".



Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter