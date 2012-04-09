У Севастополі скрутили педофіла

11:19, 09 квітня 2012
Крым
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На заїжджого збоченця відкрили справу

Співробітники міліції затримали 54-річного чоловіка за підозрою в розбещенні 14-річної дівчинки в Севастополі, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Збоченця впіймали 7 квітня.

"Попередньо встановлено, що громадянин сусідньої держави здійснив розпусні дії відносно учениці загальноосвітньої школи на території садового товариства", - йдеться в прес-релізі.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "розбещення неповнолітньої".
 

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