У Криму другий тиждень шукають глухонімого хлопця

У Криму вже другий тиждень шукають 16-річного підлітка з Полтави Костянтина Магденко, який пропав на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Глухонімий хлопчик зник, коли до фінішу залишалося близько 400 метрів. Спочатку учасники змагань намагалися самостійно розшукати спортсмена, після - звернулися за допомогою в міліцію.

Підлітка шукають бійці МНС. Вони пройшли вже більше 40 квадратних кілометрів.

Так, 8 квітня рятувальники прочесали 7 квадратних кілометрів.

