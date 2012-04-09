Інфляція в Криму зросла на 0,4%

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2012 року порівняно з лютим збільшився в Криму на 0,4%, з початку року - на 0,8%, повідомляє в понеділок головне управління статистики в Криму.

За ці ж періоди індекс інфляції в Україні підріс на 0,3 і 0,7% відповідно.

"Індекс споживчих цін у порівнянні з попереднім місяцем склав в Україні 100,3%, в Автономній республіці Крим - 100,4%, з початку року - 100,7% і 100,8% відповідно", - відрапортували співробітники статуправління.

