Депутата-портовика віддали під суд

Прокуратура Криму направила в суд кримінальну справу стосовно колишнього начальника Керченського морського торгового порту, депутата кримського парламенту Олександра Котовського (фракція Партії регіонів), який звинувачується у зловживанні службовим становищем при закупівлі паливно-мастильних матеріалів, що заподіяло держпідприємству півмільйона гривень збитку.

"Йому інкримінується допущення грубих порушень при закупівлі ПММ, чим державному підприємству завдано збитки майже на 500 тисяч гривень. Кримінальну справу за частиною 2 статті 364 КК направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться в прес-релізі наглядового відомства.

Правоохоронці в грудні 2011 року затримали Котовського, а після відпустили з-під варти під заставу, сума якої не повідомляється.

Міністерство інфраструктури Україні в січні 2012-го призначив Котовського виконуючим обов'язки начальника Ялтинського морського торгового порту замість Сергія Тараканова, який в кінці грудня став в.о. начальника Севастопольського торгового морпорту.

Порт у Керчі очолив Мирослав Халік, до цього кілька місяців керував Євпаторійським портом

Котовський очолював Керченський морпорт більше десяти років.