У киян вимагають повернути три "золотих" гектара кримського лісу
11:29, 09 квітня 2012Крым
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Земля на 4 млн гривень
Прокуратура Судака просить Господарський суд Криму визнати незаконним рішення ради селища Новий світ про виключення трьох гектарів вартістю 3,7 мільйона гривень із земель Судакського лісомисливського підприємства, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.
"Орган місцевого самоврядування не має повноважень щодо розпорядження землями державних підприємств, це й послужило підставою для вжиття заходів цивільно-правого реагування", - говориться в прес-релізі.
Крім того, прокуратура домагається визнання недійсним договору оренди ділянки, укладеного на підставі рішення селищної ради з київською фірмою, назву якої відомство не вказує.
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