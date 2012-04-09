У киян вимагають повернути три "золотих" гектара кримського лісу

Прокуратура Судака просить Господарський суд Криму визнати незаконним рішення ради селища Новий світ про виключення трьох гектарів вартістю 3,7 мільйона гривень із земель Судакського лісомисливського підприємства, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

"Орган місцевого самоврядування не має повноважень щодо розпорядження землями державних підприємств, це й послужило підставою для вжиття заходів цивільно-правого реагування", - говориться в прес-релізі.

Крім того, прокуратура домагається визнання недійсним договору оренди ділянки, укладеного на підставі рішення селищної ради з київською фірмою, назву якої відомство не вказує.

