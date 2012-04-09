Співробітниця депо вкрала 2,5 тонни вугілля

Феодосійський міський суд засудив до двох років в'язниці умовно співробітницю Керченської депо Придніпровської залізниці, яка вкрала більше 2,5 тонн антрациту, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"36-річна жінка активно допомагала оперативникам знайти винного. Вона" згадувала "всіх, хто в день зникнення вугілля поводився підозріло. Відволікаючи слідство, жінка намагалася уникнути покарання", - йдеться в прес-релізі.

Злодійка визнала свою провину, розкаялася і погодилася відшкодувати збиток підприємству - 3,4 тисячі гривень.

Служителі Феміди призначили жінки два років позбавлення волі і звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.